L'envoyé de l'Union africaine au Mali démissionne, disant ne pas vouloir être "source de problèmes"

AFP Video • 25/11/2020 à 14:31

SONORE Pierre Buyoya, envoyé spécial de l'Union africaine (UA) pour le Mali et le Sahel et ancien président du Burundi, confirme qu'il démissionne de son poste, disant ne pas vouloir que sa "situation" - à savoir les procédures judiciaires dans lesquelles il est impliqué au Burundi - "gêne" l'organisation et soit "source de problèmes".