L'entretien de France 24 : la défense de Carlos Ghosn

France 24 • 09/01/2020 à 20:09

Voilà 400 jours qu'il attendait cela. Comme il l'a dit et répété mercredi, Carlos Ghosn avait hâte de s'exprimer lui qui n'avait plus pris la parole en public depuis fin 2018 et sa fracassante arrestation au Japon.

Désormais libre, depuis son évasion non moins spectaculaire vers le Liban, il enchaîne les déclarations pour dit-il se défendre, rétablir son honneur terni par un an de procédure et de révélations jusque là exclusivement à charge.