L'énigmatique et fascinant travail de Kiki Smith

France 24 • 21/11/2019 à 15:46

Louise Dupont revient sur l'exposition consacrée à l'artiste américaine Kiki Smith, peu connue en France et exposée pour la première fois dans l'Hexagone. La Monnaie de Paris réunit une centaine de ses œuvres, illustrant son parcours et ses influences, de ses débuts, dans les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Également au programme, la place des Noirs dans l'Histoire questionnée à Bordeaux par l'artiste Lubaina Himid, et une rencontre avec un photographe trop longtemps resté dans l'ombre, James Barnor.