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Retrouvez l'épisode 3 sur : Vidéo - L'aventure beauté L'Oréal | Épisode 3/5 - Boursorama et l'épisode 5 dès le lundi 14 septembre !
Et pour en savoir plus : https://www.loreal-finance.com/fr/guide-actionnaire-2026/
L'aventure beauté L'Oréal | Épisode 4/5
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