L'Australie toujours en proie aux flammes

AFP Video • 09/11/2019 à 14:46

Des pompiers combattent un incendie survenu à quelques mètres d'une maison à Taree, dans l'est de l'Australie, touché par un nombre sans précédent de feux de brousse. Au moins trois personnes sont mortes, des dizaines d'autres ont été blessées et plus de 150 maisons ont été détruites.