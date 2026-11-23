À la suite de l'attaque ukrainienne contre un navire de guerre russe à Benghazi, des publications sur les réseaux sociaux détournent d'anciennes vidéos pour illustrer les événements. Elles ont été prises en Grèce il y a plusieurs mois. Par ailleurs, une question revient sur les réseaux sociaux : d'où sont partis les drones marins utilisés pour l'attaque ? Les accusations fusent et ravivent les tensions entre les rivaux de l'ouest et de l'est de la Libye. Jules BOITEAU dans Info Intox.
L'attaque ukrainienne à Benghazi attise les tensions en Libye et en Méditerranée
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