L'astronaute américaine Christina Koch de retour sur terre, après 11 mois à bord de l'ISS

AFP Video • 06/02/2020 à 23:46

des trois astronautes sur terreN°1OR0I5L'astronaute américaine Christina Koch est de retour sur terre après avoir passé près d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et battu le record féminin du temps passé dans l'espace. Christina Koch, qui a passé 328 jours dans l'espace, et ses collègues - l'Italien Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne et le cosmonaute russe Alexandre Skvortsov - ont atterri dans les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale. Christina Koch et ses collègues, Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne et le cosmonaute russe Alexandre Skvortsov, ont atterri dans les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale, à 9H12 GMT, à l'issue d'un vol d'environ trois heures et demie.