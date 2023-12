information fournie par AFP Video • 15/12/2023 à 17:29

Le célèbre "Cri" de Munch, le David de Michel-Ange, ou encore un T-Rex, tous sont des œuvres d'art créées par l'artiste Nathan Sawaya, avec des Legos, pour l'exposition "The Art Of The Brick" installée, à Paris, à partir du 20 décembre.