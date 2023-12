information fournie par AFP Video • 26/12/2023 à 13:17

Depuis des décennies, les conducteurs de rickshaw du Bangladesh utilisent leur moyen de transport comme une toile unique et mouvante de l'art populaire urbain. Mais beaucoup craignent que, malgré leur inscription ce mois-ci sur sa liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, cet artisanat coloré ne s'efface devant les rickshaws motorisés, plus rapides et plus modernes.