AFP Video • 05/01/2021 à 17:27

C'est la fin de trois ans et demi de froid diplomatique entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Ryad a rouvert son espace aérien et ses frontières terrestres et maritimes avec l'émirat gazier, dont le le dirigeant, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, est accueilli dans le royaume saoudien pour participer à un sommet des pays du Golfe.