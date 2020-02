L'après Brexit : 11 mois pour un accord

France 24 • 03/02/2020 à 20:08

Passée l'émotion du départ, vient le temps des premières hostilités. À distance, Boris Johnson et le négociateur européen Michel Barnier ont chacun présenté leurs objectifs pour la période de transition qui s'ouvre ce lundi. Onze mois pour trouver un accord - ou pas. À Londres et à Bruxelles, chacun pose ses conditions. Pour Boris Johnson, il n'est pas question de s'aligner sur les normes européennes. C'est pourtant la condition posée par Bruxelles pour un accès plein et entier au marché unique.