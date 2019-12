L'Antarctique, aux confins du tourisme

AFP Video • 20/12/2019 à 09:03

Longtemps réservé aux explorateurs, les voyages en Antarctique connaissent une progression record chez les croisiéristes haut de gamme qui promettent à leurs clients aventure et éveil scientifique. Alors que 78.000 touristes sont attendus entre novembre et mars sur le continent blanc, 40% de plus que la saison précédente, le secteur doit composer avec un paradoxe de taille, celui des émissions de CO2 générées par des voyageurs venus des quatre coins du globe observer un continent en proie au réchauffement climatique. REVOICI UN DE NOS MEILLEURS REPORTAGES EN 2019