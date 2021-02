L'annonce du bébé de Harry et Meghan fait la Une des journaux britanniques

AFP Video • 15/02/2021 à 13:04

IMAGES Les Unes des journaux britanniques sont principalement consacrées à la dernière annonce du duc et la duchesse de Sussex: le prince Harry et Meghan Markle attendent leur deuxième enfant. La majorité des journaux exprime la joie du couple, bien que le Daily Star se moque d'Harry et Meghan à la suite de leur récent procès pour la défense de leur vie privée, avec le titre: "Une femme timide sur le plan médiatique annonce à 7,67 milliards de personnes : "Je suis enceinte.""