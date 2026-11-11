D’ici dix ans, l'un des plus grands glaciers du sud de l’Europe aura disparu. L’Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées, fond à une vitesse spectaculaire. Un symbole saisissant du réchauffement climatique. Pour l'observer, une course contre la montre a commencé. Maude Petit-Jové et Mathilde Lopinski se sont rendues sur place.
L’Aneto, l'un des plus grands glaciers du sud de l’Europe, condamné à disparaître
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