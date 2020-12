L'Allemagne se reconfine avant Noël : coup dur pour le commerce

AFP Video • 13/12/2020 à 17:40

Les gérants et les propriétaires de magasins "non essentiels" s'inquiètent de devoir fermer leur entreprise quelques jours avant Noël. L'Allemagne a décrété un confinement partiel dès ce mercredi et jusqu'au 10 janvier, la chancelière Angela Merkel ayant annoncé la fermeture des magasins "non essentiels", ainsi que des écoles et des crèches, en réponse à la deuxième vague du virus.