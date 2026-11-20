Dans son village de pêcheurs en Alaska, Bob Candopoulos a l'habitude d'accueillir les touristes sous un panneau à l'effigie d'un saumon royal. Mais ce poisson emblématique de la région devient de plus en plus rare. "C'est terrible", souffle cet Américain sur les quais de Seward, petit port encerclé de montagnes enneigées sur les rives du Pacifique nord. Comme beaucoup d'habitants de ce gigantesque État polaire, le sexagénaire en veut aux immenses chalutiers qui ratissent le golfe d'Alaska et la mer de Béring.
L'Alaska ébranlée par la raréfaction des saumons royaux
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