information fournie par AFP Video • 08/12/2023 à 16:17

Les changements environnementaux affectent plus durement les plus pauvres, selon les experts, et dans la capitale indienne étouffée par la pollution, les inégalités commencent par l'air que respirent les habitants. Delhi est l'une des pires capitales du monde en termes de qualité de l'air. Chaque hiver, un épais brouillard toxique, alimenté par les brûlis agricoles et les émissions industrielles et du transport routier, stagne dans la mégapole de 30 millions d'habitants.