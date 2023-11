information fournie par AFP Video • 23/11/2023 à 18:38

Des camions transportant de l'aide humanitaire arrivent du côté palestinien du poste frontière de Rafah avec l'Égypte. La trêve dans les combats entre Israël et le Hamas palestinien qui devrait entrer en vigueur vendredi devrait également permettre l'entrée chaque jour de 200 camions d'aide humanitaire et médicale, et quatre camions de carburant et de gaz dans le territoire assiégé, où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. IMAGES D