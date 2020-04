L'Afrique est-elle prête à faire face au Covid-19 ?

France 24 • 17/04/2020 à 19:58

Alors qu'un début de déconfinement commence à s'esquisser dans plusieurs pays d'Europe, la pandémie de Covid-19 continue de faire rage et de tuer massivement dans le monde, notamment aux États-Unis, qui enregistrent le plus lourd bilan avec plus de 30 000 morts. Sur le continent africain, plusieurs pays sont d'ores et déjà touchés par le coronavirus, qui poursuit chaque jour sa progression. L'Afrique est-elle prête à y faire face ? Débat avec nos invités, autour de Raphaël Kahane.