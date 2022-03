L'Afrique, dernier eldorado pour l'industrie du jeu vidéo

information fournie par AFP Video • 24/03/2022 à 10:08

Partie avec beaucoup de retard sur le reste du monde, l'Afrique fait figure aujourd'hui de dernier "eldorado" pour l'industrie très lucrative du jeu vidéo. Le nombre de joueurs y a grimpé en flèche ces dernières années et il pourrait à terme dépasser la barre du milliard, selon certains professionnels du secteur. Des joueurs à qui il va falloir, de plus en plus, proposer des contenus africains. Ajourd'hui, l'essentiel des jeux sur le marché proviennent des Etats-Unis, d'Europe et du Japon.