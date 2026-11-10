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L'affaire Zecler, l'une des plus emblématiques des violences policières

information fournie par AFP Video 10/11/2026 à 10:03

Le procès de trois policiers accusés d'avoir roué de coups Michel Zecler s'est ouvert lundi devant la cour criminelle de Paris. Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison. En novembre 2020, l'agression filmée de ce producteur de musique noir avait provoqué un choc en France. L'affaire Zecler est devenue l'une des plus emblématiques des violences policières.

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4 commentaires

  • 10:46

    Je ne me suis jamais fait contrôler par la police, ni à pieds, ni en voiture. Ce doit être aussi en rapport avec mon apparence physique, enfin je suppose...

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