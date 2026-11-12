Coup dur pour les Bleus. Zinedine Zidane devra faire sans son capitaine Kylian Mbappé jeudi, à l’occasion de la rencontre de Ligue des nations face à l’Italie. L’attaquant du Real Madrid souffre d’une légère gêne aux ischio-jambiers, mais pourrait être de retour dimanche contre la Turquie. En attendant, Zidane a décidé de convoquer Senny Mayulu pour la première fois.
Kylian Mbappé finalement absent contre l’Italie jeudi en Ligue des nations
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