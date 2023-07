information fournie par AFP Video • 26/07/2023 à 16:06

L'acteur américain Kevin Spacey quitte le tribunal de Londres pour déjeuner et passe devant un renard assis sur un muret. Spacey est accusé d'avoir agressé sexuellement quatre hommes et nie les charges, qui portent sur des faits qui se seraient produits entre 2001 et 2013. IMAGES