Kenya: Trois enseignants tués lors d'un attentant: récit de témoin

AFP Video • 14/01/2020 à 00:46

IMAGES du lieu de l'attaque ET SONORES d'une rescapée et du commissaire régional du Nord-EstN°1NO27VUne rescapée témoigne de la violence de l'attaque d'une école primaire dans l'est du Kenya par de présumés miliciens shebab, qui a fait trois morts parmi les enseignants. Les assaillants ont également mis le feu à un poste de police et endommagé un pylône de télécommunication lors de l'attaque à Kamuthe, à 40 kilomètres au sud de la ville de Garissa.