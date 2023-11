Kenya : la reine Camilla visite l'organisation caritative pour le bien-être des équidés Brooke

information fournie par AFP Video • 01/11/2023 à 12:24

La reine Camilla, au deuxième jour d'une tournée royale au Kenya, visite l'organisation caritative pour le bien-être des équidés Brooke. La reine, qui est la présidente de l'organisation caritative, découvre comment celle-ci travaille au sauvetage des ânes en danger et à la promotion de leur bien-être. Elle s'entretient avec le personnel et caresse les animaux, avant de rencontrer des vendeurs locaux sur un marché de producteurs du secteur, où les membres de la communauté lui offrent une cape fabriquée dans un tissu d'Afrique de l'Est appelé shuka. IMAGES