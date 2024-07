Kenya: forte présence policière lors de nouvelles manifestations à Nairobi

information fournie par AFP Video • 16/07/2024 à 12:41

Forte présence policière dans les rues de la capitale kenyane, Nairobi, lors de nouvelles manifestations contre le gouvernement en difficulté du président Ruto. Les policiers en tenue anti-émeute tirent des gaz lacrymogènes et chassent à coups de matraque les manifestants rassemblés dans le quartier des affaires. Même si les manifestations se sont calmées depuis que des dizaines de personnes ont été tuées et que le parlement a été pris d'assaut fin juin, les militants exigent toujours la démission du président et appellent à de nouveaux rassemblements en utilisant le hashtag "RutoMustGo". IMAGES