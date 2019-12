Kenya: face à la baisse des prix, les producteurs de thé se diversifient

AFP Video • 31/12/2019 à 18:04

Le thé cueilli à la main est séché et broyé pour donner les délicates feuilles qui depuis des générations comblent de bonheur ses adeptes, de Londres à Lahore. Mais le fameux thé noir kényan n'atteint plus les prix d'autrefois. Et le Kenya, premier fournisseur mondial de la boisson la plus bue au monde, se retrouve contraint de diversifier son offre.