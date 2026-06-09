Des manifestants kényans se rendent sur le site où les autorités prévoient de construire un centre de quarantaine pour Ebola controversé destiné aux citoyens américains. Situé sur la base aérienne de Laikipia, dans la ville de Nanyuki, au pied du mont Kenya, ce centre est destiné à accueillir en quarantaine les Américains en provenance de la République démocratique du Congo (RDC), qui est actuellement confrontée à une grave épidémie d'Ebola. IMAGES
Kenya : Des manifestants vont sur le site du futur centre américain de quarantaine pour Ebola
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