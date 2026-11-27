À Bruxelles, le musée Kanal ouvre ses portes dans un ancien garage Citroën des années 1930, avec l’ambition de s’imposer comme un haut lieu de l’art contemporain international. Au programme également : retour sur un moment historique pour le hip-hop, qui vise une reconnaissance au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, et une rencontre exceptionnelle avec le danseur étoile Thomas Docquir.
Kanal à Bruxelles : le nouveau musée qui veut rivaliser avec les grands noms de l’art mondial
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro