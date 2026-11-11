Dans un entretien exclusif, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas s'exprime notamment sur la guerre en Ukraine et les négociations en cours. L’ancienne Première ministre d’Estonie, aujourd'hui haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, affirme que les États-Unis ne peuvent pas négocier à la place de l'UE concernant la levée de sanctions contre la Russie.
Kaja Kallas : "Sur la levée des sanctions russes, Washington ne peut négocier à la place de l'UE"
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