Justice française et mineurs incarcérés : 75 ans dans le rétroviseur

France 24 • 10/01/2020 à 11:42

Notre FOCUS du jour nous emmène au sein d'un monde peu connu en France : celui de la justice pour enfants. Depuis l'après-Guerre, ce domaine a fait l'objet d'expériences bien peu recommandables avant de mettre l'accent sur l'éducation et l'accompagnement des jeunes. C'est pour raconter et expliquer son histoire qu'un lieu de mémoire lui est spécialement dédié en région parisienne: le Centre d'exposition Enfants en justice. Des expositions temporaires y sont régulièrement organisées. Alexandra Renard l'a visité et a rencontré d'anciens pensionnaires. Reportage.