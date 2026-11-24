Paroles percutantes et franc-parler assumé. Juste Shani est l’une des nouvelles voix du rap français. Dans ses textes très travaillés, elle mêle introspection, humour et regard sur son époque. Après avoir quitté le monde du marketing pour se consacrer à la musique, la rappeuse trace sa propre voie dans un univers encore largement masculin. Entre affirmation de soi, engagement féministe et vulnérabilité, elle se raconte au micro de Louise Dupont dans ce nouveau numéro d’"À l’Affiche".
Juste Shani, une voix qui s'impose
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro