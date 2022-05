information fournie par AFP Video • 20/05/2022 à 11:45

La guerre et ses répercussions n'épargnent pas l'archipel arctique du Svalbard, où cohabitent notamment Russes et Ukrainiens. Entre boycotts, départs précipités et inquiétudes, les habitants cherchent de nouvelles façons de vivre ensemble ou de rester à distance, sur fond de tensions entre grandes puissances.