information fournie par AFP Video • 23/01/2025 à 19:29

Jul, IAM, Zidane mais aussi Simone Veil et Martin Luther King: une fresque rend hommage à de célèbres Marseillais et à des figures du monde de la culture et de la politique. L'œuvre a été réalisée par deux artistes phocéens, Braga Last One et Nyota One.