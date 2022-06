information fournie par AFP Video • 17/06/2022 à 14:35

"L'audience a été longue et a été l'occasion d'échanges importants mais elle a surtout permis d'avoir une contradiction avec les experts", dit Me Emmanuel Marsigny, avocat de la SNCF dans le procès de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge (Essonne) qui a fait sept morts et plusieurs centaines de blessés en 2013, dont le délibéré sera rendu le 26 octobre. SONORE