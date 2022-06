Jubilé de la reine Elizabeth II : le public attend l'arrivée de la famille royale à Saint-Paul

information fournie par AFP Video • 03/06/2022 à 12:23

Des fans de la famille royale britannique et des invités officiels arrivent aux abords la cathédrale Saint-Paul de Londres, avant la messe d'action de grâce célébrée pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. La souveraine, âgée de 96 ans, n'y assistera pas, après avoir souffert d'un "certain malaise" au premier jour des festivités jeudi, mais des membres de la famille royale, dont le prince Harry et son épouse Meghan Markle, devraient être présents. IMAGES