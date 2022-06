Jubilé de la reine Elizabeth : Charles, William, Kate et Camilla arrivent à la cathédrale St Paul

information fournie par AFP Video • 03/06/2022 à 14:39

Le prince William et son épouse Kate arrivent à la cathédrale Saint-Paul, suivis de près par le prince Charles et son épouse Camilla. Les membres de la famille royale britannique participent à une messe d'action de grâce pour la reine Elizabeth II, à l'occasion de son jubilé de platine. La souveraine n'y assiste pas, après avoir souffert d'un "certain inconfort" ao cours du premier jour des célébrations. IMAGES