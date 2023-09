information fournie par AFP Video • 15/09/2023 à 20:32

Images de la procession de personnalités royales et d'invités à Stockholm, Suède, avant le banquet qui marque le jubilé d'or du roi : le roi de Suède Carl XVI Gustaf et la reine de Suède Silvia ferment la marche, et la princesse héritière suédoise Victoria porte une robe blanche et bleue ciel. IMAGES