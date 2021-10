information fournie par AFP Video • 05/10/2021 à 15:03

SONORE "On revendique un SMIC à 1.700 euros nets et une augmentation des pensions", affirme Simon Duteil, co-délégué général de Solidaires, qui manifeste à Paris dans le cadre d'une journée de mobilisation interprofessionnelle. COMPLETE VID9P66W4_FR et VID9P66JQ_FR