Journée de mobilisation intersyndicale: des milliers de manifestants à Lille

Des milliers de manifestants défilent dans les rues de Lille (Nord) à l'appel de l'intersyndicale, dans le cadre de la journée nationale de manifestations pour tenter de peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, renouant avec l'unité, une première depuis la mobilisation contre la très décriée réforme des retraites en 2023. IMAGES
