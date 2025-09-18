Des milliers de manifestants défilent à Paris, entre la place de la République et celle de la Nation, à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales, pour tenter de peser sur les orientations budgétaires du nouveau Premier ministre. IMAGES
Journée de mobilisation: des milliers de manifestants défilent à Paris
