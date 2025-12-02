La manifestation contre l'austérité budgétaire à l'appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires, se lance à Paris, avec en tête de cortège la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet. IMAGES
Journée de mobilisation: départ de la manifestation à Paris
