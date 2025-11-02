Des centaines de personnes ont rempli samedi le cimetière de Xoxocotlan, à Oaxaca de Juarez, pour célébrer ensemble le Jour des morts, l’une des fêtes les plus importantes du Mexique.
Jour des morts: des Mexicains se rassemblent dans un cimetière d’Oaxaca
