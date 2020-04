Josey, la mise au point

France 24 • 03/04/2020 à 14:55

Rendez-vous avec la diva ivoirienne Josey ! Véritable fer de lance du "Girl power", la chanteuse féministe a su s'imposer en quelques années comme l'une des figures incontournables de l'afro urbain. Jurée de "The Voice Afrique francophone ", c'est dans des cérémonies prestigieuses, telles que les Jeux Africains ou la C.A.N, que vous pouvez la voir. La journaliste Dolores Bakela nous livre un brillant billet d'humeur sur les conditions des femmes dans le monde et le rappeur Fababy fait la surprise de la question mystère.