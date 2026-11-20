Les revendications des mouvements sociaux portés notamment par les jeunes en France et en Europe contre la hausse du coût de la vie sont "légitimes", estime le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, dans un entretien à l'AFP.
Joseph Stiglitz : les revendications des mouvements sociaux en Europe sont "légitimes"
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