Un dernier effort avant la clôture. Les Sénégalais diront aurevoir ce vendredi aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Le pays a vibré au rythme du futsal, de la lutte de plage, de l'escrime. Retour sur cette épopée avec Sarah Sakho, à Dakar.
JOJ : dernière ligne droite
Un dernier effort avant la clôture. Les Sénégalais diront aurevoir ce vendredi aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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