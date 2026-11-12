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JOJ : dernière ligne droite

information fournie par France 24 12/11/2026 à 17:19

Un dernier effort avant la clôture. Les Sénégalais diront aurevoir ce vendredi aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Le pays a vibré au rythme du futsal, de la lutte de plage, de l'escrime. Retour sur cette épopée avec Sarah Sakho, à Dakar.

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