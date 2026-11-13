Clap de fin aux 4e Jeux Olympique de la Jeunesse Dakar 2026. Après deux semaines de compétition 5 pays africains se sont classés dans le top 10 du classement des médailles à savoir l'Egypte, l'Ethiopie, le Senegal, le Kenya et l'Afrique du Sud, une première dans l'histoire des jeux. Les athlètes et encadreurs ont manifesté leur entière satisfaction sur l'organisation de ce premier évènement olympique en Afrique.
JOJ de Dakar, clap de fin : succès et satisfaction pour une première en Afrique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro