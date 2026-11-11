Johnny Depp renoue avec Hollywood dans la peau du plus célèbre des grincheux de Noël ! Cette semaine dans "À l’Affiche", Nina Masson et Thomas Baurez reviennent sur les sorties cinéma à ne pas manquer. À commencer par "Scrooge" de Ti West, l’adaptation d’"Un chant de Noël", un conte signé Charles Dickens.
Johnny Depp de retour à Hollywood dans la peau de "Scrooge"
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