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Johnny Depp de retour à Hollywood dans la peau de "Scrooge"

information fournie par France 24 11/11/2026 à 15:41

Johnny Depp renoue avec Hollywood dans la peau du plus célèbre des grincheux de Noël ! Cette semaine dans "À l’Affiche", Nina Masson et Thomas Baurez reviennent sur les sorties cinéma à ne pas manquer. À commencer par "Scrooge" de Ti West, l’adaptation d’"Un chant de Noël", un conte signé Charles Dickens.

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