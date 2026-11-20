A 5 mois de la présidentielle en France, le RN domine toujours dans les sondages. Longtemps considéré comme anti républicain, infréquentable, il est désormais aux portes du pouvoir. Comment comprendre cette progression? Quelle est la responsabilité de la classe politique dans cette évolution? Quelles conséquences sur notre démocratie? Johann Chapoutot, Professeur d'Histoire contemporaine, auteur de "La bascule, Allemagne 1933" (éditions Gallimard), était l'Invité d'Au Coeur de l'Info.
Johann Chapoutot : "la dédiabolisation du RN est véritablement un mythe"
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