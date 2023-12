JO 2024: nouvelle tour pour les épreuves de surf à Tahiti confirmée (Estanguet)

information fournie par AFP Video • 20/12/2023 à 14:50

"L'ensemble des autres associations, des élus locaux du gouvernement et de la Fédération tahitienne de surf, ont décidé que la meilleure option pour organiser cette compétition de surf était effectivement de poursuivre avec ce projet de construction d'une nouvelle tour parce que l'ancienne tour n'était plus utilisable pour des raisons de sécurité", défend Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO 2024, lors d'une conférence de presse à Saint-Denis intitulée "bilan 2023, perspectives 2024". Travaux suspendus, contestations et coraux brisés: l'organisation des épreuves de surf sur la vague de Teahupo'o à Tahiti a connu de multiples rebondissements depuis l'annonce en fanfare de ce qui se veut être l'un des temps forts des Jeux Olympiques 2024. SONORE